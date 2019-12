BAYER-JUVENTUS DE LIGT INFORTUNIO ASSENTE CHAMPIONS - Oltre a Rodrigo Bentancur, infortunatosi nel match contro la Lazio, anche Aaron Ramsey e Douglas Costa non saranno a disposizione per la trasferta di Champions League a Leverkusen, dove la Juventus affronterà il Bayer nell'ultimo turno della fase a gironi della Champions League.

Ma una nuova assenza potrebbe aggiungersi alla lista: Matthijsnon ha partecipato alla rifinitura in vista della sfida di domani sera. Ha lavorato in palestra, le sue condizioni non preoccupano, ma potrebbe non partecipare alla trasferta, con i bianconeri digià matematicamente primi nel gruppo D.

