Juventus, post Sarri: un ex sogna la panchina bianconera

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI RAVANELLI - La Juventus ha già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e in campionato occupa il secondo posto ad appena due punti dalla capolista Inter. Eppure la posizione di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera non è poi così salda, con le voci di un possibile addio a giugno che si rincorrono. In tanti sarebbero felici di prendere il suo posto, tra questi c'è l'ex centravanti juventino Fabrizio Ravanelli.

"E' la squadra per cui tifo sin da quando mi regalarono la maglia ada bambino - ha dichiarato Penna Bianca a 'Eleven Sports' - Diventare un giocatore della Juve fu un grande onore e una grande emozione. Il mio sogno è quello di allenarla un giorno".

