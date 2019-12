Mercato Sampdoria, si lavora allo scambio con la Spal

CALCIOMERCATO SAMPDORIA CAPRARI SPAL - Dopo averli 'giustiziati' con un gol oltre il 90esimo minuto nello scontro diretto in chiave salvezza, Gianluca Caprari potrebbe sposare la causa della Spal nella seconda parte della stagione.

Stando a quanto riportato dal quotidiano ligure 'Il Secolo XIX', infatti, il primo obiettivo degli estensi per il reparto offensivo a gennaio è proprio il 26enne attaccante romano e non si esclude che possa andare in porto uno scambio con la. I ferraresi sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Alberto, mentre i blucerchiati preferirebbero Andreache però la Spal non vorrebbe cedere.