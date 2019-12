DIRETTA BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS / In piena emergenza a centrocampo ma già sicura del primo posto nel Gruppo D, la Juventus fa visita al Bayer Leverkusen nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra tedesca ha ancora possibilità di qualificarsi, ma oltre a vincere questa sera contro i bianconeri deve sperare in una mancata vittoria dell'Atletico Madrid contro il fanalino di coda Lokomotiv Mosca.

Senza Bentancur e Khedira infortunati ed Emre Can fuori dalla lista Champions, Maurizioconfermerà in regia Miralem, squalificato in campionato contro l'Udinese. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BAYER-JUVENTUS

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby; Alario, Havertz.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain.

CLASSIFICA GRUPPO D: Juventus 13; Atletico Madrid 7; Bayer Leverkusen 6; Lokomotiv Mosca 3