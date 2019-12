INTER-BARCELLONA DIRETTA LIVE CHAMPIONS LEAGUE CRONACA TEMPO REALE CONTE VALVERDE MESSI LAUTARO MARTINEZ - Inter-Barcellona è la decisiva sfida per il passaggio del turno per il gruppo F. Ai nerazzurri di Antonio Conte basterà fare lo stesso risultato del Borussia Dortmund, impegnato contro lo Slavia Praga, per approdare agli ottavi di finale; di contro, i catalani di Ernesto Valverde si presentano a Milano in formazione rimaneggiata e senza Messi, non convocato, ormai sicuri del primo posto nel girone.

FORMAZIONI INTER-BARCELLONA

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Lenglet, Junior Firpo; Rakitic, Todibo, Vidal; Aleñá, Griezmann, Perez. All. Valverde

CLASSIFICA GRUPPO F: Barcellona 14 punti; Borussia Dortmund 10; Inter 7; Slavia Praga 2

