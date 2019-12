CHAMPIONS LEAGUE INTER QUALIFICAZIONE / Notte di Champions League decisiva per l'Inter di Antonio Conte che, forte del primo posto in Serie A, cerca anche la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per coronare una prima parte di stagione esaltante. Il destino è nelle mani dei nerazzurri che in un 'San Siro' strapieno affrontano un Barcellona già aritmeticamente certo del primo posto nel girone. Anche per questo i blaugrana si presenteranno a Milano con un ampio turnover.

Champions League, Inter: le combinazioni per il passaggio del turno

La classifica del Gruppo F vede il Barcellona a quota 11 punti, quindi Inter e Borussia Dortmund a 7 e Slavia Pragia a 2. L'Inter è in vantaggio sui tedeschi per via della differenza reti negli scontri diretti e per questo può permettersi anche di non vincere. La formazione di Antonio Conte passa quindi agli ottavi se:

Vince contro il Barcellona;

Pareggia contro il Barcellona e il Borussia Dortmund non vince con lo Slavia Praga;

Perde contro il Barcellona e il Borussia Dortmund perde con lo Slavia Praga.

