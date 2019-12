CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO ANCELOTTI PANCHINA/ Il Napoli sta vivendo davvero delle ore caldissime. La società partenopea potrebbe infatti salutare Carlo Ancelotti, al timone dall'estate di calciomercato del 2018, per affidarsi alla grinta e la voglia di fare di Gennaro Gattuso, ex Milan e allievo del tecnico di Reggiolo. Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Rodriguez via: occasione in Serie A

Nella tarda serata di ieri vi abbiamo fatto il punto sulla situazione in casa Napoli, decisamente spinosa. Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, vuole una vittoria di carattere contro il Salisburgo, ma potrebbe non bastare.

Calciomercato Napoli, Gattuso porta Ibrahimovic? Tutta la verità

Restano comunque da capire le modalità dell'avvicendamento. Nelle ultime ore c'è stata una novità. Si è parlato infatti con insistenza di un contratto da 18 mesi per Gattuso, ma, stando a quanto riportato dalla giornalista Claudia Garcia, si tratterebbe di un accordo per sei mesi con eventuale prolungamento legato al raggiungimento di alcuni obiettivi.

Nonostante l'ottimo rapporto fra Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese, e Gennaro Gattuso, l'ex giocatore del Manchester United ha un accordo con il Milan e non vestirà nè la maglia del Napoli nè quella del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ibra è pronto a tornare in Italia ed a ripartire così come aveva concluso più di 7 anni fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Genk, Meret: "Match importante per tutti, non solo per l'allenatore"