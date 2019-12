Flamengo, non solo Gabigol: altro bomber dalla Serie A

CALCIOMERCATO FLAMENGO GABIGOL PEDRO / Il Flamengo è concentrato sulla preparazione del Mondiale per Club, a caccia di un trionfo storico, ma dopo la doppietta con Brasileirao e Copa Libertadores la dirigenza inevitabilmente si sta già muovendo con forza per programmare le mosse del calciomercato di gennaio. Il tecnico Jorge Jesus, infatti, ha chiesto rinforzi per confermarsi anche nella prossima stagione e la società sta facendo di tutto per cercare di accontentarlo con nomi importanti. A partire dal riscatto di Gabigol, protagonista assoluto dei trionfi di questa stagione, per il quale si continua a trattare con l'Inter.

Come riferisce il portale 'Globoesporte' infatti, Jorge Jesus avrebbe chiesto anche un altro attaccante centrale che rispetto al brasiliano sia in grado di giocare di più dentro l'area facendo da punto di riferimento. Per questo motivo sarebbero già partiti i contatti per arrivare al 22enne Pedro, acquistato in estate dalla Fiorentina e fin qui utilizzato davvero col contagocce da Montella. L'entourage del giocatore è già informato dell'interesse e avrebbe dato una sorta di apertura al Flamengo che ora deve trattare con la dirigenza viola. L'obiettivo sarebbe quello di strappare l'attaccante in prestito con diritto di riscatto ad una cifra da stabilire in partenza.

