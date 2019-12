CALCIOMERCATO FIORENTINA PRAET POLITANO MONTELLA PRADE/ La Fiorentina non sta vivendo un momento di grandissimo splendore. La squadra viola, che domenica è stata sconfitta dal Torino di Walter Mazzarri, ha mostrato seri problemi in fase offensiva, con l'inserimento di Pedro Guilherme che non è ancora del tutto completato.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, esonero Montella: c'è l'annuncio di Prade'

Il 'Corriere dello Sport', nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle trattative in entrata in casa Fiorentina per risolvere questo problema del gol. I due nomi sono quelli di Dennis Praet, centrocampista in forza ala Leicester City di Brendan Rodgers, e Matteo Politano, attaccante dell'Inter di Antonio Conte. Il primo andrebbe a mettersi al fianco di Castrovilli per portare un po' di qualità sulla linea mediana, mentre il secondo ovviamente si occuperà della fascia destra. Entrambe le operazioni non sono però semplici, viste le richieste economiche delle due società.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, intreccio Chiesa-Emre Can con la Fiorentina: la strategia