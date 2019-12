CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS EMRE CAN MANDZUKIC/ Stasera si decideranno le sorti del girone dell'Inter di Antonio Conte, che ospiterà a San Siro il Barcellona di Ernesto Valverde. Dall'altra parte, il Borussia Dortmund dovrà affrontare lo Slavia Praga con un orecchio alla radiolina per tenersi aggiornato sul risultato di Milano.

Proprio il club della Ruhr avrebbe messo nel mirino due giocatori in uscita dalla Juventus di Maurizio Sarri: Emre Can e Mario Mandzukic. Il Borussia Dortmund potrebbe anche mettere sul piatto una cifra importante per i due bianconeri, una somma vicina ai 30 milioni, ma tutto dipenderà da un'eventuale qualificazione agli ottavi di Champions League, che vorrebbe dire un'eliminazione dell'Inter. In poche parole la Juventus potrebbe 'gufare' la Beneamata per riuscire a piazzare i due esuberi ed ottenere un bel tesoretto in vista del calciomercato di gennaio.

