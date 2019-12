Ultime CM.IT: Napoli tra Gattuso e Ancelotti, tutti i retroscena

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO/ Al Napoli, domani sera, serve un pareggio col Genk per strappare la qualificazione agli ottavi di Champions League e potrebbe bastare addirittura una sconfitta, se il Salisburgo non riuscisse a battere il Liverpool. Senza la vittoria degli austriaci, il Napoli tornando al successo contro il Genk porterebbe a casa il primo posto nel girone che in chiave ottavi di finale potrebbe rappresentare un bel vantaggio. A preoccupare i tifosi in questo momento, però, è la questione allenatore, vista una crisi in campionato senza fine, con i peggiori risultati dal 2007. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Dopo la sconfitta col Bologna, come anticipato da Calciomercato.it, il club ha riallacciato i contatti con Gennaro Gattuso, col quale nelle ultime ore si è raggiunta una bozza d’accordo da definire però nei dettagli.

Il contratto che firmerebbe l’ex Milan avrebbe una durata di 18 mesi con una sostanziosa penale da versargli nel caso in cui si decidesse di interrompere il rapporto in maniera anticipata, al termine di questa stagione.

L’allenatore, da parte sua, ha sospeso le negoziazioni con la, che era l’opzione più probabile fino a dieci giorni fa.I contatti con ‘Ringhio’ sono stati proficui, quindi, ma ora va capito come e quando si risolverà la questione. Oggi i giocatori hanno saputo del possibile arrivo di Gattuso dai media, mentre il ‘leader calmo’ ha chiesto loro di non dar importanza ai rumors e di concentrarsi sull’obiettivo qualificazione, senza chiarimenti sul suo futuro.

Calciomercato, Napoli fra Ancelotti e Gattuso: tutti gli scenari

Le dimissioni restano uno scenario possibile, ma non ancora comunicato alla squadra: da Castel Volturno filtra l’idea che si possa andare avanti almeno fino alla sosta natalizia se, come ha dichiarato oggi Ancelotti in conferenza stampa, persisteranno le condizioni per andare avanti che, in caso di successo contro il Genk, sarebbero sotto verifica anche nelle partite contro Parma e Sassuolo. De Laurentiis vuole una vittoria convincente dal suo Napoli, che non porta a casa un successo da nove partite: in caso contrario, l'accordo con Gattuso potrebbe diventare realtà, ma poi andrebbe concretamente messo a punto quello per l'eventuale separazione con Ancelotti. L’ambiente partenopeo ha bisogno di una scossa: vedremo se arriverà dal campo o dal cambio in panchina.

Calemme-Troise