FIORENTINA MONTELLA INTER PEZZELLA/ Non è un periodo proprio felice per la Fiorentina e Vincenzo Montella, allenatore della Viola. La squadra di Rocco Commisso, dopo un mese di ottobre decisamente ad alti livelli, ha subito un netto calo nelle ultime uscite precipitando nella parte in basso a destra della classifica del campionato di Serie A.

Per le ultime notizie sugli infortunati---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Fiorentina, 'ultimatum' di Commisso a Montella: "Non sono venuto per perdere!"

In queste ultime partite, per la Fiorentina, si è sentita e non poco l'assenza del capitano, l'argentino German Pezzella. Il leader della difesa della Viola, fermo ai box per un colpo allo zigomo, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e con ogni probabilità dovrebbe esserci in vista del match contro l'Inter di Antonio Conte della prossima giornata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, parla l'ex: "Montella indifendibile"