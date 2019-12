INTER BARCELLONA FORMAZIONI / L'Inter si gioca tutto in una sera. C'è il Barcellona sulla strada dei nerazzurri per l'accesso agli ottavi di Champions League: una vittoria, indipendentemente dal risultato del Borussia Dortmund, permetterebbe agli uomini di Conte di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. A 'San Siro' marcherà visita la stella più attesa, quel Leo Messi che di recente si è fregiato del sesto Pallone d'Oro e lasciato a riposo da Valverde vista la qualificazione (oltre al primo posto nel girone) già in cassaforte per i campioni di Spagna. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

Leggi anche: Inter-Barcellona, Conte: "Domani soffriremo, ma due mesi fa si diceva altro"

Barcellona B contro l'Inter: Messi a casa, fari puntati su Vidal e Rakitic

Sarà un Barça imbottito di riserve e giovani della cantera nel giro della prima squadra quello che si presenterà al 'Meazza'. Tra i big, oltre a Messi, sono rimasti in Catalogna anche Piqué e Jordi Alba, tra gli altri invece Suarez, ter Stegen, de Jong e Busquets partiranno inizialmente dalla panchina. Probabile l'impiego al centro dell'attacco di Griezmann, mentre gli osservati speciali a centrocampo saranno Vidal e Rakitic, nel mirino delle italiane sul mercato con il cileno che resta l'obiettivo numero uno proprio di Antonio Conte. Prima stagionale tra i pali per l'ex Juve e Fiorentina Neto, nel reparto difensivo infine spazio a Todibo finito nei radar del Milan.

Leggi anche: Inter-Barcellona, i convocati: la decisione su Messi

Inter-Barcellona, le scelte 'obbligate' di Conte: rebus Candreva

Se Messi salterà per la prima volta dopo otto anni un match di Champions per rifiatare, anche Conte sarà alle prese con diverse assenze pesanti.

Ko per infortunio Barella,(che oggi ha svolto una seduta personalizzata prima della rifinitura dei compagni), Gagliardini, Alex Sanchez e ultimo, con il jolly ghanese ai box per una condropatia al ginocchio. Si deciderà solo domani invece sull'impiego o meno di, che nel pomeriggio al Suning Center ha lavorato solo per metà allenamento con il resto del gruppo. Filtra pessimismo sul recupero del numero 87, uscito per un problema alla schiena sul finire del primo tempo del match di venerdì in campionato contro la. Senza Candreva possibile titolarità persulla corsia di destra, condalla parte opposta.

Leggi anche: Video e Foto CM.IT - Inter-Barcellona: le ultime dalla rifinitura

Calciomercato, Inter-Barcellona: Lautaro osservato speciale

Per il resto scelte obbligate per Conte, che confermerà Borja Valero in mediana. In avanti ovviamente il consolidato tandem composto da Lukaku e Lautaro Martinez, con il 'Toro' che sarà l'attrazione principale della dirigenza del Barcellona, che lo ha messo in cima alla lista della spesa per il post-Suarez. La sfida di 'San Siro' farà registrare circa 72 mila spettatori, compresi gli oltre mille sostenitori provenienti dalla Spagna, per un incasso vicino agli 8 milioni di euro.

Leggi anche: Inter, Lautaro-Barcellona: Valverde allo scoperto. Poi 'assist' su Vidal e Rakitic

Inter-Barcellona, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Borja Valero, D'Ambrosio; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

Barcellona (4-3-3): Neto; Wague, Todibo, Umtiti, Junior Firpo; Vidal, Rakitic, Aleña; Ansu Fati, Griezmann, Carles Perez. Allenatore: Valverde

Potrebbero interessarti anche:

Inter-Barcellona, Conte accontentato: 'censurato' il Borussia Dortmund

Inter-Barcellona, Valverde avverte: "Vogliamo vincere anche senza Messi"

Calciomercato Inter, Godin 'avvisa' Lautaro Martinez