Calciomercato Inter, svolta Gabigol: l'annuncio del giocatore

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO/ La telenovela Gabigol potrebbe concludersi in tempi molto brevi. La svolta può essere infatti arrivata direttamente dal Brasile dove, ai microfoni di 'ESPN', l'attaccante classe 1996 di proprietà dell'Inter ha espresso la sua volontà sul futuro: "Spero di essere ancora qui nella prossima stagione per continuare a vincere premi con il Flamengo ed a livello individuale".

Gabigol, per il quale si pensava ad un ritorno in Europa nel calciomercato di gennaio, ha poi aggiunto: "Siamo tutti insieme, questo è il Flamengo. La stagione appena trascorsa è la mia migliore in carriera, sono venuto in questa società per trionfare. Ora potremmo anche vincere il Mondiale per Club". Parole chiare da parte dell'ex giocatore del Benfica che potrebbero davvero dare una svolta alla trattativa fra Flamengo ed Inter, con i nerazzurri che otterrebbero un bel tesoretto da investire nel calciomercato di gennaio.

