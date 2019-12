Inter, sorrisi ad Appiano: il messaggio social di Alexis Sanchez

INTER APPIANO GENTILE ALEXIS SANCHEZ INSTAGRAM/ Con un post apparso sul suo account Instagram, Alexis Sanchez ha condiviso una foto direttamente da Appiano Gentile nella quale è ritratto sorridente con un pallone in mano. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A e sulla Champions League---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, Lautaro-Barcellona: parla Valverde.

Uno scatto che arriva alla vigilia della super sfida contro il Barcellona, ex squadra di Alexis Sanchez, e che porta ancor più serenità sulle condizioni dell'attaccante cileno, che dovrebbe rientrare dopo la sosta natalizia. Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha avuto a disposizione l'ex giocatore dell'Udinese per pochissime sfide nelle quali però Sanchez ha messo in mostra tutte le sue qualità, confermando la sua importanza nello scacchiere tattico del tecnico leccese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ultime CM.IT – Inter, Barcellona pazzo di Lautaro. Il ‘Toro’ attende il rinnovo