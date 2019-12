CALCIOMERCATO NAPOLI BERGE / Travolto dalla crisi di risultati e rapporti, il Napoli domani sera ha un appuntamento importante: al 'San Paolo' arriva il Genk in una sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nel club belga gioca Sander Berge, 21enne centrocampista seguito dagli azzurri ma anche dal Liverpool.

Proprio del possibile addio di Berge alla sua squadra, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del GenkWolf: "Berge è un giocatore forte, molto giovane visto che è del '98: domani spero che giochi bene perché serve a noi. E' un bravo ragazzo, un bravissimo calciatore: non posso dire se andrà via.

Certo è adatto a qualsiasi top club".

Napoli-Genk, Wolf avvisa Ancelotti: "Faremo la partita della vita"

L'allenatore ha parlato anche della gara, mostrando di voler vendere cara la pelle nonostante non abbia più niente da giocarsi: "Questa è la Champions League e noi proveremo a fare la partita della vita, solo così avremo una possibilità. Abbiamo la possibilità di divertirci, giocheremo in maniera offensiva e con coraggio: sappiamo che loro daranno il 100% per qualificarsi, anche se vivono un momento difficile".

