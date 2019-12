BORUSSIA DORTMUND WITSEL / Brutto infortunio per Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, rivale dell'Inter nella corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Il calciatore ha riportato una frattura al viso dopo una caduta in casa: subito portato in ospedale, per l'ex Zenit - qualche anno fa molto vicino al trasferimento alla Juventus - si è reso necessario un intervento chirurgico come spiegato dallo stesso club tedesco in una nota: "Witsel ha subito un infortunio al vico dopo una caduta e resterà fuori per il resto dell'anno.

E' stato operato con successo dopo l'incidente domestico ed è stato in grado di lasciare l'ospedale".

LEGGI ANCHE ---> Champions League, Inter e Napoli vedono gli ottavi: tutte le combinazioni

Witsel quindi non ci sarà sicuramente nella gara di domani sera tra Borussia Dortmund e Slavia Praga decisiva per la Champions: i tedeschi devono vincere e sperare che l'Inter non faccia lo stesso contro il Barcellona a 'San Siro' o pareggiare in caso di sconfitta per i nerazzurri. Sull'assenza di Witsel ha parlato anche Favre in conferenza stampa: "Sfortunatamente sarà assente per il resto dell'anno: è un peccato per lui e per noi. È un giocatore molto importante e speriamo che stia bene e in forma il prima possibile".