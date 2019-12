Calciomercato Juve e Napoli, colpo Haaland: parla il bomber

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND SALISBURGO / Erling Haaland è certamente il bomber del momento. Il giovane attaccante classe 2000 ha stregato tutti a suon di gol. Sono già 24 in 19 presenze con la maglia del Salisburgo e le più grandi squadre europee sono pronte a sfidarsi per il centravanti.

All'estero i due club di Manchester, il, ile ilhanno mostrato un forte interesse.

Haaland piace parecchio anche in Italia, con Juventus e Napoli in prima linea.

Tanti rumors di calciomercato che al momento non stanno distraendo il centravanti, pronto a giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League con il Salisburgo: "Mi concentro solo sul mio lavoro, giocare a calcio per godermi quello che faccio ogni giorno - riporta 'SkySports' - Boglio godermi il momento. Il mio focus è sul Salisburgo, quindi per me non è difficile, mi diverto a giocare a calcio". Haaland dunque allontana le voci di calciomercato, almeno per il momento.