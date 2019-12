CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO / Via Carlo Ancelotti, dentro Rino Gattuso: dopo i contatti della scorsa settimana, il Napoli avrebbe affondato il colpo trovando una bozza di accordo con l'ex allenatore del Milan che subentrerebbe a partire da mercoledì, dopo la gara di Champions contro il Genk.

Una scelta che sarebbe certa se domani dovesse arrivare una clamorosa eliminazione ma potrebbe esserci anche in caso di passaggio del turno: ma qual è l'accoglienza che la piazza riserverebbe a Gattuso?

LEGGI ANCHE---> Calciomercato Napoli, la bomba di Venerato: "Da mercoledì nuovo allenatore"

Calciomercato Napoli, i tifosi non convinti di Gattuso

Non positiva, almeno a giudicare da quel che si legge sui social: se l'allontanamento di Ancelotti sembrerebbe una soluzione condivisa quasi all'unanimità, l'arrivo dell'ex centrocampista campione nel mondo 2006 fa venire più di qualche dubbio ai sostenitori del Napoli. In tanti evidenziano la sua poca esperienza ad alto livello, altri mettano l'accento sulle presunte carenze tattiche del possibile tecnico subentrante ed altri ancora definiscono Gattuso "solo grinta". In generale, in molti ritengono che la stagione azzurra non potrà essere salvata anche con il cambio in panchina e qualcuno avanza l'ipotesi di un repulisti nella rosa a gennaio. Intanto però domani si va in campo: c'è la Champions e il Genk che, esonero/dimissioni Ancelotti o meno, vale una fetta fondamentale di stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, ecco la formazione di Gattuso: centrocampo a 3 e Callejon punto fermo

Calciomercato Milan, Rodriguez via: occasione in Serie A