Napoli, ecco la formazione di Gattuso: centrocampo a 3 e Callejon punto fermo

CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO FORMAZIONE / E' appeso ad un filo in futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. All'esperto tecnico potrebbe non bastare il passaggio agli ottavi di Champions League per salvare il posto. Ancelotti non vuole mollare ma DeLaurentiis sarebbe pronto a prendere una decisione drastica in caso di sconfitta contro il Genk. Tutti i nomi fatti in questi giorni si stanno defilando lasciando sempre più spazio a Gennaro Gattuso. Massimiliano Allegri si è tirato fuori da solo con un'intervista che lascia poco spazio all'immaginazione. L'ex Juventus non ha alcuna intenzione di tornare in panchina prima del prossimo giugno. L'altra idea portava a Spalletti ma liberarsi dall'Inter non è facile. Gattuso è dunque in pole per la successione del suo 'maestro'.

Il Napoli di Gattuso: le scelte possibili del tecnico

L'ex tecnico rossonero è desideroso di mettersi alla prova in una piazza importante dopo la sua esperienza al Milan, che in queste settimane è stata più che rivalutata. Gattuso è pronto dunque a lavorare con una rosa importante. Non mancano i giocatori per il suo 4-3-3. Son solo sporadiche le apparizioni con la difesa a 3 - più per esigenza che per altro - il tecnico ha, infatti, sempre puntato su una linea a 4 dietro, un playmaker davanti la difesa, due mezzali e un attacco a tre classico, con due esterni e una punta centrale.

Cerchiamo dunque di capire come potrebbe giocare il nuovo Napoli di Gattuso.

Addio dunque al 4-4-2 e ritorno al 4-3-3. Dietro pochi cambi: davanti a Meret non corrono rischi Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. A sinistra, invece, l'ex Milan è propenso a far giocare un calciatore un po' più bloccato. A giocare potrebbe essere Mario Rui ma non è escluso che il calciomercato porti al Napoli un rinforzo come Rodriguez.

Rinforzi che ne servono parecchi, invece, a centrocampo. Dove il trio composto da Allan, davanti alla difesa, e le mezzali Zielinski e FabianRuiz, hanno davvero poche alternative fatta eccezione di Elmas e in caso di necessità di Callejon, che ha dimostrato di poter giocare a centrocampo.

In avanti Gattuso avrebbe certamente l'imbarazzo della scelta. Llorente e Milik si giocherebbero il posto da punta centrale. Lozano, Insigne, Mertens e Callejon quelli sugli esterni ma la sensazione è che lo spagnolo possa partire avanti anche grazie alla sua capacità nel ripiegare.

