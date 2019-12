SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella quindicesima giornata di campionato, ci sono stati moti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo a partire dagli anticipi del sabato. Valeri ha decretato il rigore per l'Atalanta contro il Verona rivedendo le immagini del fallo di Zaccagni, mentre nel big match tra Lazio e Juventus, cambia il colore del cartellino che Fabbri sventola a Cuadrado per il fallo su Lazzari: da giallo a rosso. Ieri, invece, Abisso ha dovuto annullare il gol della Sampdoria contro il Parma: sulla respinta dal calcio di rigore neutralizzato da Sepe, Ramirez era entrato prima in area.

Infine il Var aiuta

Serie A, 15esima giornata: risultati e classifica senza Var

Inter-Roma 0-0

Atalanta-Verona 2-2

Udinese-Napoli 1-1

Lazio-Juventus 3-1

Lecce-Genoa 2-2

Sassuolo-Cagliari 2-2

Spal-Brescia 0-1

Torino-Fiorentina 2-1

Sampdoria-Parma 1-1

Bologna-Milan 1-3

CLASSIFICA REALE: Inter punti 38, Juventus 36, Lazio 33, Roma 29, Cagliari 29, Atalanta 28, Napoli 21, Parma 21, Torino 20, Milan 20, Verona 18, Fiorentina 16, Bologna 16, Udinese 15, Sassuolo* 15, Lecce 15, Sampdoria 12, Genoa 11, Brescia* 10, Spal 9.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 36, Inter 35, Roma 31, Lazio 31, Atalanta 26, Cagliari 26, Napoli 24, Parma 21, Udinese 20, Torino 20, Milan 20, Verona 19, Lecce 18, Bologna 15, Sassuolo* 15, Fiorentina 13, Genoa 13, Brescia* 10, Sampdoria 9, Spal 8.

*Una partita in meno

