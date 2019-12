DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SLAVIA PRAGA - Il Borussia Dortmund ospita lo Slavia Praga nella sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions League. I tedeschi di Favre non hanno il destino nelle proprie mani: devono fare meglio dell'Inter per accedere agli ottavi di finale e quindi serve un successo in caso di pareggio dei nerazzurri o un pari in caso di sconfitta dei meneghini.

Già eliminati, i cechi divogliono mantenere l'imbattibilità esterna dopo aver strappato un punto sia al 'Meazza' che al 'Camp Nou'. Calciomercato.it vi offre il match del 'Signal Iduna Park' in tempo reale.

LE FORMAZIONI DI BORUSSIA DORTMUND-SLAVIA PRAGA

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi, Brandt, Weigl, Guerreiro; Hazard, Sancho; Reus

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Takacs, Boril; Soucek, Sevcik; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda

CLASSIFICA: Barcellona punti 14, Borussia Dortmund 10, Inter 7, Slavia Praga 2.