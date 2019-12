NAPOLI GENK CONVOCATI / Ancelotti potrà contare su Allan e Milik per la gara di Champions League tra Napoli e Genk: gli azzurri devono conquistare almeno un punto per essere sicuri del passaggio agli ottavi di finale, ma la qualificazione può arrivare anche con una sconfitta nel caso in cui il Liverpool non esca sconfitto dalla trasferta di Salisburgo.

Brasiliano e polacco sono nell'elenco dei convocati diramato dalla società, nella quale non figurano invece: se i primi due continuano a lavorare in maniera personalizzata, il difensore serbo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al muscolo retto femorale destro. Da valutare i tempi di recupero.

Questa la lista dei convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.