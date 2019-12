CALCIOMERCATO ROMA DZEKO PINAMONTI / Il pareggio in casa dell'Inter ha rafforzato la candidatura della Roma in zona Champions League. La squadra di Fonseca è solida e può raggiungere un obiettivo importante, ma i giallorossi dovranno intervenire sul mercato, a gennaio, per dare alternative valide al tecnico portoghese nella sfida a distanza con Lazio e Atalanta. Il ds giallorosso Petrachi ragiona sulle possibili opzioni per rinforzare la rosa nella sessione invernale.

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Roma e Milan, spunta una pretendente per Mariano Diaz

Calciomercato Roma, Pinamonti è il bomber di scorta

Serve dare, in particolare, ad Edin Dzeko un sostituto all'altezza.

L'apporto di Kalinic, anche a causa dell'infortunio, è stato praticamente nullo, ma il croato in generale non ha convinto e a gennaio si cercherà un'altra strada. Secondo il 'Corriere dello Sport', il nome caldo sarebbe quello di, giovane attaccante del. Si può ragionare su un prestito con diritto di riscatto, pista da tenere d'occhio per le prossime settimane. Ma c'è da fare attenzione all'interesse dell'Inter.

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Roma, stallo per Smalling

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Roma, Mourinho in missione per Dzeko

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Inter, doppio segnale per Pinamonti