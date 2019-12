CIES TOP 20 MESSI ZIYECH IMMOBILE / Il gol da fuori area a Valencia, la rete al Lille e la splendida punizione in casa del Chelsea sono solamente alcune delle prodezze realizzate da Hakim Ziyech in questa prima parte di stagione. Il giocatore dell'Ajax ha confermato l'ottimo stato di forma messo in mostra la scorsa stagione, diventando il secondo miglior giocatore in Europa alle spalle di Leo Messi.

Secondo uno studio pubblicato dal 'Cies', infatti, il fantasista marocchino con un indice di 377 ha superato Kylian, fermo a quota 366. Il fresco vincitore del Pallone d'Oro con i suoi 401 punit è quasi irraggiungibile. Nella Top 20 non è presente, protagonista di una stagione ricca di alti e bassi. Gli unici due rappresentanti della Serie A sono Ciro, ottavo con 355 punti, e Papu, quindicesimo a quota 344. A rappresentare l'Italia c'è anche Marco, in dicottesima posizione.