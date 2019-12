SONDAGGIO CM.IT - Juventus, giudizio ok (ma non troppo) su Sarri!

SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri e la Juventus hanno incassato sabato la prima sconfitta stagionale sul campo della Lazio, bianconeri autori di una prestazione non entusiasmante e che rimangono al secondo posto in classifica alle spalle dell'Inter, in vantaggio di due punti.

Si è aperto il dibattito sulla bontà, fin qui, dell'operato dell'allenatore, sul quale Calciomercato.it ha chiesto un parere ai propri utenti su Twitter. Il 43% dei partecipanti al nostro sondaggio ha votato come 'sufficiente' il lavoro di Sarri. 'Deludente', invece, per il 30% dei votanti. Soltanto il 14% a testa per i fortemente entusiasti ('molto buono') e per gli scontenti in assoluto ('negativo').