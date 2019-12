CALCIOMERCATO MILAN E NAPOLI IBRAHIMOVIC / Fuori una: Zlatan Ibrahimovic non giocherà con il Bologna, come annunciato da Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del club rossoblù e del Montreal Impact.

Parlando con i giornalisti a margine della mostra dedicata ai 110 anni del Bologna, il dirigente della società emiliana ha escluso l'arrivo dello svedese: "Ibrahimovic non verrà a Bologna: ha fatto altre scelte".

Per l'ormai ex attaccante dei Los Angeles Galaxy in Italia restano quindi due piste: quelle che portano a Milan e Napoli, due delle compagini che si sono fatte avanti con Mino Raiola per riportare in Italia l'ex attaccante rossonero.

Calciomercato Milan e Napoli, niente Bologna: telefonata Ibrahimovic-Ancelotti

Il no al Bologna non risolve completamente l'enigma sul futuro di Ibrahimovic che in questa settimana potrebbe sciogliere il mistero sulla sua prossima squadra. Il Milan attende la risposta all'offerta da tre milioni di euro fino a giugno con il rinnovo per un altro anno legato a determinate condizioni; il Napoli, invece, è tornato a muoversi in maniera pesante sullo svedese negli ultimi giorni, con Ancelotti - comunque a rischio esonero - che ha rivelato di aver sentito il calciatore telefonicamente ieri sera. Fondamentale per l'eventuale approdo di Ibra in azzurro il passaggio del turno in Champions League, il fattore che potrebbe spostare gli equilibri nella trattativa.

