NAPOLI-GENK DIRETTA CHAMPIONS LIVE CRONACA TEMPO REALE ANCELOTTI GRUPPO E - Mentre impazzano le voci sulla possibilità di un suo addio anticipato, è tempo di scendere in campo per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League per la squadra di Carlo Ancelotti. Napoli-Genk è l'ultima, decisiva, sfida valida per la fase a gironi: agli azzurri basterà fare lo stesso risultato del Salisburgo del bomber Haaland, impegnato sul campo dei campioni d'Europa in carica, il Liverpool di Jurgen Klopp.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-GENK

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Mertens, Milik. All. Ancelotti

GENK (3-4-3): Vandevoordt; Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre; Hrosovsky, Berge, Ito; Paintsil, Onuachu, Samatta. All. Wolf

CLASSIFICA GRUPPO E: Liverpool 13 punti; Napoli 12; Salisburgo 7; Genk 1

