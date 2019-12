CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO / Rino Gattuso sulla panchina del Napoli da mercoledì: è la notizia di mercato lanciato dal giornalista della Rai Ciro Venerato a 'calcionapoli24.it'. Il cronista ha raccontato: "Gennaro Gattuso da mercoledì sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono ore concitate, il Napoli ha scelto di puntare su Gattuso. Ci sono stati contatti, sia diretti che indiretti, con l'allenatore. Non smentisco che si sia già visto a Roma con De Laurentiis, Mendes ha vestito i panni del gran cerimoniere della trattativa.

Bisogna aspettare la gara con il, De Laurentiis ha rotto gli indugi: Gattuso adotterà il 4-3-3 che è nel DNA di questa squadra".

Calciomercato Napoli, Gattuso al posto di Ancelotti

Venerato ha continuato raccontando la scelta che avrebbe preso il presidente del Napoli: "De Laurentiis prenderà a malincuore la decisione, il rapporto umano con Ancelotti continuerà. Un imprenditore deve fare delle valutazioni: con il Parma sulla panchina azzurra ci sarà Gattuso, non Ancelotti. Non so se c'è stato l'incontro Gattuso-De Laurentiis ma c'è l'accordo e l'allenatore ha anche avvisato Commisso di essere in parola con il Napoli. Il contratto potrebbe durare 18 mesi".

