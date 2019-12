Calciomercato Inter, Godin 'avvisa' Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER GODIN LAUTARO / Intervenuto in conferneza stampa alla vigliia di Inter-Barcellona, Diego Godin ha risposto anche ad alcune domande su Lautaro Martinez, protagonista di molte voci di calciomercato e obiettivo mai celato proprio della squadra catalana. "Lautaro lo vedo da vicino adesso e penso sia cresciuto tantissimo perché si sente importante a livello fisico, poi è nelle condizioni di fare sempre bene.

Se è sulla bocca di tante squadre è perché sta bene, ora però è all'Inter che è uno dei migliori club del mondo e sta crescendo. Siamo felici di averlo con noi ma ha tutte le qualità per crescere e per migliorarsi, lui è uno che aiuta la squadra non solo coi suoi gol, sa cosa serve alla squadra per migliorare".

LEGGI ANCHE >>> Inter, non solo Lautaro e Vidal: tutti i nomi in ballo con il Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: idea scambio clamoroso