CHAMPIONS INTER BARCELLONA GODIN / Non solo Conte, c'è stato anche Diego Godin alla conferenza stampa di vigilia di Inter-Barcellona. "Dobbiamo pensare solo a noi stessi e vincere la partita - ha esordito il difensore nerazzurro - Messi? Tutti sanno che giocatore è, ma domani penso che sarà una partita di squadra, contro il Barcellona e non il singolo. Stiamo affrontando tutto con entusiasmo e voglia di fare bene.

Sta tutto nelle nostre mani, giocheremo contro una squadra che vince tutto quello che può vincere. Ci aspettiamo il miglior Barcellona, a prescindere da chi andrà in campo. Ma noi pensiamo di dare il massimo davanti ai nostri tifosi e riuscire a qualificarci per gli ottavi in un gruppo per nulla semplice".

GRIEZMANN - "Cambiare club fa parte del nostro lavoro, la brutta accoglienza che gli hanno riservato al 'Wanda' i tifosi dell'Atletico è normale visto il suo addio. Penso comunque che i tifosi lo ricorderanno sempre con affetto".