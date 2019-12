CALCIOMERCATO INTER MORATTI IBRAHIMOVIC INIESTA / "Sarà un grande spettacolo". Così Massimo Moratti alla vigilia di Inter-Barcellona, ovvero di quella che rappresenta una vera e propria finale per la squadra di Conte in ottica qualificazione agli ottavi di Champions.

Calciomercato Inter, Moratti: "Ibra al Barcellona, che affare!"

Ma il Barcellona, per l'ex patron, riporta anche all'indimenticato Triplete. Un traguardo storico nato in estate, con la cessione di Zlatan Ibrahimovic ai blaugrana in cambio di 50 milioni di euro e il cartellino di un certo Samuel Eto'o: "Fu una grande operazione, una delle più intelligenti che abbiamo fatto. Serie A, Champions e Coppa Italia - ha sottolineato Moratti a 'Sport' schierandosi di fatto dalla parte di Materazzi, che con Ibra ha di recente avuto un battibecco social - Fu un risultato indimenticabile, che sarà scritto per sempre nel Dna dell'Inter e dei suoi tifosi. Nonostante il valore indiscusso del giocatore, senza vendere Ibra a Barcellona non avremmo mai potuto avere Eto’o con noi".

Calciomercato Inter, Moratti e il 'sogno' Iniesta

Al quotidiano spagnolo Moratti ha poi svelato un clamoroso retroscena di calciomercato Inter: "Se c'è un sogno irrealizzato? Certo che sì. Questo sogno ha un nome e un cognome: Andres Iniesta. Lui fu il primo giocatore che chiesi al Barcellona. Al direttore di allora dissi diverse volte che ero disposto a fare follie per lui, ma ovviamente mi rispose sempre che si fidava molto del suo talento e non voleva venderlo a nessun prezzo".

