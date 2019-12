CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND ZORC BORUSSIA DORTMUND / Il nuovo fenomeno norvegese Herling Braut Haaland ha letteralmente conquistato tutti in Europa a suon di gol tra campionato e Champions League. Un killer instinct ed una maturità da veterano per il classe 2000 di priprietà del Salisburgo che Napoli e Juventus hanno anche avuto modo di osservare da vicino. È certamente Haaland la stellina più luminosa di questa prima parte di stagione che ha visto incrementare in modo esponenziale il proprio valore di calciomercato.

Calciomercato Juventus, pericolo Dortmund per Haaland: l'annuncio di Zorc

Tra le varie pretendenti ad Haaland c'è anche il Borussia Dortmund del dirigente Michael Zorc che al 'Kicker' pur tenendo le distanze giuste non ha escluso i gialloneri dalla corsa al giovane norvegese: "Il giocatore appartiene al Salisburgo, è una questione di rispetto il fatto che non parli pubblicamente di giocatori di altre società. È una cosa che non amo fare". Alla domanda su un possibile nuovo attaccante ha però ammesso: "Ci stiamo lavorando, abbiamo ancora del tempo".

Anche il Borussia Dortmund si iscrive potenzialmente alla corsa per Haaland che è strettamente osservato anche in Premier League dove c'è in particolar modo il Manchester United in cerca di rifondazione.

