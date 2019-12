CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ VIDAL SKRINIAR SENSI RAKITIC / Rivali domani sera in campo a San Siro, alleate in vista delle prossime finestre di calciomercato? Le dirigenze di Inter e Barcellona da settimane hanno intensificato i contatti per alcuni giocatori, sia nerazzurri che blaugrana, che potrebbero lasciare l'Italia e approdare in Spagna o compiere il percorso inverso approdando così nel nostro campionato. Domani gli uomini di Conte sono chiamati a battere la formazione di Valverde per ottenere il pass valido per gli ottavi di finale di Champions League: proprio il passaggio al turno successivo potrebbe in qualche modo cambiare le sorti del mercato nerazzurro, con alcuni importanti investimenti che potrebbero essere completati già nella finestra invernale di gennaio. Vidal e Rakitic sono i principali candidati monitorati da Conte e Marotta per il centrocampo mentre il Barcellona è completamente rimasto stregato da Lautaro Martinez. La dirigenza catalana segue con particolare attenzione anche Milan Skriniar e Stefano Sensi. Il pranzo in programma domani tra le due dirigenze, come da tradizione per i match della Uefa, potrebbe rappresentare l'occasione giusta per tornare a parlare di questi nomi. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, in Spagna sicuri: incontro con il Barcellona. Vidal e Lautaro sul piatto

Come anticipato ampiamente da Calciomercato.it, Arturo Vidal è l'obiettivo numero uno dell'Inter: Conte lo ha già allenato nella parentesi vincente condivisa alla Juventus, ama le sue doti da incursore e sta cercando di convincere la dirigenza nerazzurra a puntare su di lui a gennaio per rafforzare il reparto di centrocampo che ha mostrato diverse lacune in questa prima parte di stagione. Suning è disposto a prenderlo in prestito, la posizione del Barcellona non è cambiata: cessione solo a titolo definitivo a per un corrispettivo di 15 milioni di euro. Intanto, secondo il quotidiano 'Sport', il direttore sportivo Abidal e il segretario tecnico Ramon Planes, venerdì scorso a Milano avrebbero incontrato l'Inter e si sarebbe parlato proprio di Vidal. Ma non solo perché il Barça continua ad insistere per Lautaro Martinez.

La clausola rescissoria da 111 milioni di euro non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri, tuttavia, come già riportato da Calciomercato.it, l'entourage di Lautaro è atteso a Milano e si inizierà ad intavolare una trattativa per il rinnovo con la dirigenza interista. Lo stesso giocatore, dal canto suo, non sembra particolarmente intrigato dalle sirene catalane, come ha fatto intuire il suo agente Beto Yaque ai nostri microfoni è felicissimo all'Inter e molto presto rinnoverà il suo contratto col club: non pensa ad altro. Se ci sono diverse squadre sulle sue tracce è positivo a livello professionale, perché vuol dire che sta lavorando bene".

Calciomercato Inter, non solo Lautaro e Vidal. Da Sensi a Skriniar: gli altri nomi in ballo con il Barça

Insieme a Lautaro Martinez, l'altro osservato speciale del Barcellona sarà Milan Skriniar. Il difensore slovacco è da tempo nel mirino del club spagnolo, l'Inter al momento è sempre riuscita a respingere tutte le offerte recapitate sulla scrivania nerazzurra fin qui. Sull'ex Sampdoria c'è anche il Real Madrid e il Manchester City di Pep Guardiola, le cose potrebbero cambiare in vista del futuro qualora uno dei club sfondi il muro degli 80 milioni di euro. Chi invece domani non scenderà in campo è Stefano Sensi, già cercato in estate dal Barcellona prima del suo passaggio dal Sassuolo all'Inter: il suo agente qualche settimana è volato in Spagna, non è da escludere che ci possa essere stato un summit con la dirigenza del Barça per discutere del centrocampista umbro. Intanto da non sottovalutare anche il nome di Ousmane Dembelé, che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Lautaro Martinez.

