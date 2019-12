ROMA CESSIONE SOCIETA' DATA / Sono giorni di fermento in casa Roma, con una svolta societaria che potrebbe risultare epocale. Stando a quanto riportato da 'Il Tempo' Dan Friedkin, leader delle vendite Toyota negli Usa, sta per mettere le mani sul pacchetto di maggioranza della società giallorossa. Secondo il quotidiano non si tratterebbe più di un passaggio di consegne a step graduali da James Pallotta, ma di un vero e proprio cambio radicale al timone della Roma.

I contatti tra le parti interessate sono infatti a cadenza quotidiana e vanno spediti a caccia di una chiusura che non appare così lontana. La trattativa prosegue a passo spedito negli Stati Uniti, dove ha sede l’AS Roma Spv Llc e sono attese ulteriori novità importanti persino nelle prossime ore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Roma, la cessione si avvicina

La svolta definitiva in casa Roma si avvicina quindi sempre di più con l'accelerazione impressa alla trattativa da Friedkin che punta dritto a fare all-in. Per quanto riguarda le cifre, la base di partenza per la valutazione è di un miliardo. A tale importante somma andranno poi scalati i debiti del club e l’aumento di capitale da 150 milioni, per una valutazione che dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 550-600 milioni. In caso di fumata bianca con affare in porto andrebbe dunque a completarsi il passaggio di consegne con Pallotta che aveva iniziato la sua era nel 2011 poi diventando patron giallorosso l’anno successivo.

