SERIE A CAPELLO ROMA LAZIO NAPOLI JUVENTUS / Fabio Capello, ex allenatore di Roma, Milan, Juventus e Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere dello Sport' per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A dopo le prime 15 giornate di campionato. A partire dalla sorpresa Lazio che tanto sorpresa non è: ''E' una realtà. Deve prenderne consapevolezza. Deve avere più fiducia e più convinzione nell’idea che non sia già arrivata al suo punto massimo. Ha dei momenti da grande squadra. Dico da grande squadra internazionale. Mostra un gioco modernissimo e grande personalità, poi ogni tanto casca dentro pause nelle quali rallenta". Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

La stagione della Roma: "Ha avuto molti infortuni. Sta battendo ogni record. Ma io la giudico una squadra dalle grandi possibilità. Più va avanti più migliora.

Credo che sarà molto molto fastidioso trovarsela di fronte".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, stallo Smalling: futuro tra Serie A e Premier League

Napoli in crisi: ''Mi trovo in difficoltà a rispondere. Non voglio fare supposizioni. L’unica certezza è che si tratta di una situazione non semplice. Anche per Ancelotti''.

Il Var: "Aiuta gli arbitri ma se loro vogliono farsi aiutare davvero devono aprire la stanza a un ex giocatore o a un ex allenatore, a qualcuno che per esperienza sappia leggere un movimento in campo, la volontarietà di un gesto, la sua congruità o la sua astuzia. Invece il mondo degli arbitri è chiuso".

Il Pallone d'Oro a Messi: ''La soluzione è semplice. Basta mettersi d’accordo sul fatto che Messi è di un’altra categoria alla quale appartiene solo lui. È fuori concorso. Non dovrebbe concorrere con gli altri. Diamogli un Pallone d’Oro speciale ogni anno e poi decidiamo chi è il migliore senza di lui".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, i costi dell'addio di Ancelotti. Gattuso in pole, idea Reja: sogno Gasp