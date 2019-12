p>JUVENTUS CASSANO SARRI / Parole forti quelle rilasciate da Antonio, ex attaccante dinel salotto di 'Tiki Taka' nei confronti di Maurizio, dopo il ko rimediato dallaall'Olimpico contro la. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

'Fantantonio' critica il tecnico bianconero che sembra non aver dato la propria impronta alla squadra: "Tutti continuano a dire di aspettare Sarri ma sono quattro mesi che lo aspettiamo. Appena ha trovato una squadra forte come la Lazio, ha perso"

L'assenza di Chiellini: "Manca clamorosamente, è un leader dentro e fuori dal campo. E' uno che ha grande personalità, avrebbe aiutato tanto De Ligt. Poverino è in grande difficoltà e Bonucci non lo riesce ad aiutare come dovrebbe".

