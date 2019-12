p>CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA / L'asse di mercato-Milano potrebbe non riguardare solo l'Se con i nerazzurri ci sono diversi nomi in ballo tra cui Vidal e Lautaro Martinez, sull'altra sponda del Naviglio ecco che in casasui taccuini della dirigenza rossonera è finito il nome di Jean-Clair, centarale francese in uscita dal Barça e monitorato anche dalla Juventus di Sarri. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Milan, dalla Spagna: incontro con il Barcellona. Sul piatto Todibo

Durante il soggiorno milanese, il ds blaugrana Abidal e il suo assistente Planes hanno incontrato sia l'Inter che il Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport', Maldini ha chiesto informazioni per Todibo. La dirigenza del Barça vuole cederlo a titolo definitivo mantenendo il diritto di recompra, al momento soluzione non gradita al Milan che vorrebbe invece portare in Italia il francese in prestito. Al momento in pole sembra esserci il Bayer Leverkusen, in corsa ci sarebbe anche il Watford.

