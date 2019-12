CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL LAUTARO MARTINEZ / L'Inter continua a lavorare per il colpo a centrocampo. Molteplici sono gli obiettivi di Marotta, che vuole regalare a Conte elementi validi per proseguire la dura lottta scudetto contro la Juventus, che ad oggi vede i nerazzurri in vantaggio di due punti in classifica. Così, importanti novità di calciomercato sarebbero arrivate lo scorso venerdì, quando è andato in scena un incontro con la dirigenza del Barcellona: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, incontro col Barcellona per Vidal e Rakitic

Come anticipato ampiamente da Calciomercato.it, Arturo Vidal è l'obiettivo numero uno dell'Inter, ma, rispetto al mese scorso, la posizione del Barcellona non è cambiata: cessione solo a titolo definitivo a per un corrispettivo di 15 milioni di euro. Intanto, riporta 'Sport', il direttore sportivo Abidal e il segretario tecnico Ramon Planes, venerdì scorso a Milano avrebbero incontrato l'Inter per negoziare proprio la cessione di Vidal e Rakitic. Operazione difficilissima per il croato, valutato circa 30 milioni di euro, mentre il cileno, in scadenza a giugno 2021, è l'obiettivo primario anche per i trascorsi con Conte alla Juventus. L'agente di Vidal, inoltre, ha in programma un viaggio a Barcellona prima di Natale, dal quale potrebbero quindi seguire importanti novità.

I catalani, dal canto loro, hanno però messo gli occhi su alcuni talenti nerazzurri.

Calciomercato Inter, Barcellona su Lautaro Martinez: le ultime

L'Interesse del Barcellona per Lautaro Martinez è ormai noto. Così, non stupisce che nell'incontro avvenuto pochi giorni fa la dirigenza catalana abbia chiesto informazioni sul talento argentino, che ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Tuttavia, come già riportato dalla nostra redazione, l'entourage di Lautaro è atteso a Milano nei prossimi giorni, quando potrebbe finalmente parlare di rinnovo con la dirigenza interista. Intanto, nel mirino del Barça ci sarebbe anche Sensi, tra le sorprese più belle in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Inter, attesa per il rinnovo di Lautaro Martinez

Vista la sua vertiginosa e costante crescita in ambito internazionale, l'Inter non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo 'Toro'. Lo stesso giocatore, dal canto suo, non sembra particolarmente intrigato dalle sirene catalane, come ha fatto intuire il suo agente Beto Yaque ai microfoni di Calciomercato.it: "Lautaro è felicissimo all'Inter e molto presto rinnoverà il suo contratto col club: non pensa ad altro. Se ci sono diverse squadre sulle sue tracce è positivo a livello professionale, perché vuol dire che sta lavorando bene".

