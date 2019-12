TERREMOTO FIRENZE SCIAME SISMICO ULTIME / Terrore a Firenze nella notte.

Dopo uno sciame sismico iniziato già dalla serata di ieri, stanotte, alle ore 4.37, la terra ha tremato scatenando il terrore dei cittadini, usciti di corsa dagli edifici e assiepatisi per strada. Il terremoto di magnitudo 4,5 è stato registrato a Scarperia San Piero, in provincia di Firenze, nel Mugello; l'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 km. Ad ora, riporta 'Sky', si registrano lesioni ad alcuni edifici ma nessun ferito, le istituzioni locali hanno disposto la chiusura delle scuole; treni fermi, inoltre, per controlli sulla linea dopo l'evento sismico. Tante le chiamate ai vigili del fuoco, mentre dai primi rilievi i carabinieri non hanno riscontrato ingenti danni. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.