CALCIOMERCATO INTER ASAMOAH MARCOS ALONSO / Sembra non esserci pace per Kwadwo Asamoah: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'esterno ghanese continua ad essere tormentato dal ginocchio sinistro e con il Barcellona potrebbe ancora partire dalla panchina.

La dirigenza nerazzurra potrebbe, in vista della finestra invernale di calciomercato, così puntare sul mercato anche per un rinforzo sulla sinistra dove l’assenza prolungata dell'exsi sta facendo sentire e dove non si può pensare di puntare soltanto su. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, nuove conferme sull'occasione Marcos Alonso

Calciomeracto Inter, Marcos Alonso idea per gennaio

Il nome finito nelle ultime ore nella lista della spesa è quello di Marcos Alonso, 28enne madrileno del Chelsea che spera di cambiare aria al più presto. L’idea stuzzica Marotta e Conte, pronti a sfidare per l'ennesima volta la Juventus, per un giocatore in grado di dare grande spinta sulla fascia: la pista potrebbe diventare calda dopo la riduzione del blocco di mercato comminato al Chelsea nei mesi scorsi, visto che la dirigenza dei 'Blues' ora avrà la possibilità di cedere i calciatori in esubero o scontenti senza troppi patemi d'animo, vista l'opportunità di poterli sostituire. Alonso ha perso posizioni nelle rotazioni di Frank Lampard, che gli preferisce Emerson e Azpilicueta: nelle ultime 6 partite non è stato nemmeno convocato. L'Inter ci proverà ma deve fare i conti con la solita concorrenza della Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus e Inter, occhio a Marcos Alonso: il Chelsea prepara la cessione