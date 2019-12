CALCIOMERCATO MILINKOVIC JUVE INTER LOTITO / Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima vittoria della Lazio contro la Juventus. Un gol d'autore per il centrocampista serbo, che ha realizzato la rete del 2-1 su assist di Luis Alberto spianando la strada al successo dei biancocelesti su Cristiano Ronaldo e compagni.

Calciomercato Lazio, Lotito blinda Milinkovic: "Mai stato in vendita"

La squadra di Simonecontinua a volare con le magie di, Milinkovic e Luis Alberto, portandosi a ridosso dei bianconeri e della capolistain classifica grazie alla settima vittoria consecutiva in campionato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Milinkovic è sempre al centro dei rumors di mercato e, dopo il lungo corteggiamento andato a vuoto la scorsa estate del Manchester United, il classe '95 sembra tornato nei desideri della stessa Juve e dell'Inter. Claudio Lotito, presidente del club capitolino, allontana però un possibile addio del giocatore a fine stagione: "Sta bene alla Lazio, è un nostro patrimonio. Non siamo al supermercato: non è stato mai messo in vendita", le parole del patron laziale alla trasmissione 'Tiki Taka'.

