CALCIOMERCATO MILAN PIATEK IBRAHIMOVIC / Sono giorni caldi per il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

L'attaccante svedese prenderà presto una decisione sul suo futuro dopo la fine della parentesi con i Los Angeles Galaxy, con la società rossonera che resta in attesa con la speranza di consegnare aun primo colpo di spessore per la finestra del mercato di gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, digiuno finito: Ibrahimovic 'fa bene' a Piatek

Piatek, via libera per Ibrahimovic: "Ottimo acquisto per il Milan"

Con il possibile arrivo di Ibrahimovic potrebbe ridursi lo spazio in campo per Krzysztof Piatek, finora autore di una prima parte di stagione sottotono. Il centravanti polacco si è sbloccato stasera contro il Bologna dopo un lungo digiuno e non sembra preoccupato dall'eventuale sbarco a Milanello dell'ex Inter e Juventus. Il numero nove del 'Diavolo' è pronto ad accogliere 'Ibra' a braccia aperte: "E' un calciatore incredibile. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello - le parole dell'ex Genoa a 'Sky Sport' - Ha fatto bene dovunque è andato: se venisse sarebbe ottimo per il Milan".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, tra futuro e Ibrahimovic: il messaggio di Piatek

Calciomercato, attesa di Bologna e Milan: Ibrahimovic subito in campo, si può!