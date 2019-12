MILAN PIATEK CALCIOMERCATO / Torna ad esultare e fare "bum bum" Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco si è sbloccato dopo un lungo digiuno che durava dal 20 ottobre scorso, realizzando il rigore che ha sbloccato la gara contro il Bologna, che al 90' ha visto il Milan imporsi per 3-2 al 'Dall'Ara'. Un Piatek ritrovato anche sul piano della prestazione, che nelle ultime settimane sta convivendo con il 'fantasma' di Zlatan Ibrahimovic.

Bologna-Milan, Piatek: "Ora sto bene. Vogliamo sempre vincere"

L'ex Genoa, al quarto gol in campionato questa sera, lancia un chiaro messaggio sul suo futuro in rossonero: "Fisicamente ho avuto dei problemi all'inizio della stagione, forse non ero riuscito a prepararmi bene in estate.

Adesso però sto bene", le parole a 'Sky Sport' di Piatek dopo il match. L'attaccante prosegue: "E' la squadra quello che conta, abbiamo giocato bene insieme. La cosa più importante sono i tre punti. Europa? Ogni partita è decisiva, vogliamo fare sempre vincere". Nel pre-partita ci aveva pensato, Ds del Milan, ad allontanare con forza l'addio di Piatek con l'eventuale arrivo di Ibrahimovic: "Non andrà via, abbiamo fiducia in lui. Anchece l'ha: sta lavorando per la squadra, siamo convinti che possa dare tanto a questa squadra".

