CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC / L'ultima da titolare l'aveva giocata a settembre, poi per Ivan Rakitic era iniziato un lungo percorso fatto di panchina e scampoli di match che sembravano aver chiuso la sua esperienza al Barcellona: tutto cambiato, almeno sul fronte campo, nelle ultime settimane con il croato che ha collezionato tre apparizioni dal primo minuto consecutive, approfittando anche di qualche infortunio dei suoi compagni di squadra. Il 31enne è uno dei nomi più importante tra chi potrebbe cambiare squadra a gennaio: l'Inter lo segue da tempo, pensando però in maniera privilegiata a Vidal, ed anche la Juventus è segnalata sulle sue tracce.

Proprio i bianconeri potrebbero rivedere la volontà di non fare innesti pesanti a gennaio visto l'emergenza a centrocampo e per Rakitic si potrebbe anche imbastire una trattativa che includa

Lo stesso calciatore dopo la gara con il Maiorca ha rilasciato dichiarazioni completamente diverse rispetto a quelle di qualche tempo fa: "Negli ultimi mesi è successo tanto, a volte accadono cose che non puoi capire ma devi accettare. Voglio dare il massimo e, se possibile, giocare qui: ho sempre detto che non c'è posto migliore del Barcellona per continuare a vincere trofei, è il posto perfetto per me. Voglio divertirmi e cercare di aiutare il team a migliorare. Sono qui per giocare e sfruttare i minuti che mi vengono concessi per guadagnare la fiducia dell'allenatore e dei miei compagni di squadra".

