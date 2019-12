BOLOGNA MILAN THEO HERNANDEZ ORSOLINI / Episodio da VAR all'80' di Bologna-Milan. Ancora protagonista Theo Hernandez, che dopo la rete del raddoppio e l'autogol per l'1-2 dei felsinei, ha provocato ingenuamente il rigore del 2-3 - trasformato da Sansone - franando in area su Orsolini. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui!

In un primo momento l'arbitro Chiffi non aveva concesso la massima punizione, prima di essere richiamato dal VAR Guida.

Il direttore di gara, dopo aver rivisto l'episodio incriminato al monitor a bordocampo, è ritornato sui suoi passi concedendo il penalty in favore del Bologna tra le proteste dei calciatori rossoneri.

