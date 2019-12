BOLOGNA MILAN ADANI / Il Milan è di scena a Bologna per la 15a giornata di Serie A: i rossoneri, a 15 minuti dalla fine della partita, sono in vantaggio per 3-1 grazie alle reti di Piatek, Hernandez e Bonaventura.

Un tris che fa rianimare i tifosi milanisti che sui social prendono di mira Daniele, al commento tecnico su 'Sky' insieme al telecronista. Tanti i tweet dei sostenitori rossoneri che 'beccano' l'ex difensore, al quale non è stata perdonata l'esultanza in occasione di Inter-Tottenham nella Champions dello scorso anno.

"Comunque Adani e Trevisani con il Milan dormono" scrive un utente e sono diversi quelli che rimproverano all'ex difensore di non aver urlato in occasione del tris di Bonaventura.

Ecco alcuni tweet: