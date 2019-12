CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ / Croce e delizia del Milan nel posticipo in casa del Bologna. Theo Hernandez dopo la rete decisiva a Parma si conferma un terzino da gran fiuto del gol, commettendo successivamente un'ingenuità deviando - anche un po' sfortunatamente - nella propria rete un corner dei rossoblu cercando di anticipare Denswil per l'1-2 con cui si è concluso il primo tempo della sfida del 'Dall'Ara'. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui!

L'ex Real Madrid - dopo il vantaggio su rigore di Piatek - aveva siglato la rete del raddoppio sulla perfetta imbeccata di Suso, sfuggendo alla trappola del fuorigioco e infilando con freddezza Skorupski.

Durante la prima frazione altre belle giocate e un apporto costante sulla sinistra da parte del laterale nato a Marsiglia, prima del pasticcio che rimette in gioco il Bologna.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez goleador: riscatto blindato

A parte lo sfortunato episodio dell'autorete, Theo Hernandez si sta confermando come il migliore acquisto dell'ultimo mercato estivo del Milan, con cui finora ha collezionato già 4 reti in 12 apparizioni in campionato. Dopo l'infortunio rimediato nel pre-campionato, Theo si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere rossonero, diventando un titolare inamovibile sotto la gestione Pioli. Sempre più probabile che il 'Diavolo' a fine stagione rilevi l'intero cartellino del classe '97, sbarcato a Milano in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

