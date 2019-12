ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Giocano pochi italiani in questo week-end calcistico internazionale, ma le notizie non mancano. Stramaccioni ha infatti rescisso il contratto che lo legava alla squadra iraniana dell'Esteghlal, nonostante il primo posto in classifica. Problemi di natura economica e crisi finanziaria del club, che non pagava gli stipendi ormai da mesi. In Grecia è invece Daniele Verde il protagonista, con un gol fantastico da calcio di punizione.

ITALIANS, DA CANNAVARO A PELLE': LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

PATRICK CUTRONE (Wolverhampton) s.v. - Entra in campo all'85' della gara pareggiata 2-2 col Brighton rilevando Jimenez.

ADAM MASINA (Watford) 6 - Propositivo nonostante lo scialbo 0-0 ottenuto dal Watford in casa col Crystal Palace. Rischia poco o nulla in fase di contenimento.

ANGELO OGBONNA (West Ham) - Il West Ham ospita l'Arsenal alle 21:00.

NON HANNO GIOCATO: Jorginho (Chelsea), Emerson Palmieri (Chelsea), Moise Kean (Everton).

LIGUE 1

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco), Marco Verratti (Psg).

BUNDESLIGA

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Friburgo).

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

RESTO DEL MONDO

DE ROSSI (BOCA JUNIORS) 5,5 - Una partita da guerriero quella con il Rosario Central, adatta ad uno come lui che infatti non si risparmia. Tanti gli ammoniti, fra cui anche il suo giallo rimediato a fine primo tempo.

In campo 70' prima della sostituzione, anche perché il calo fisico c'è. E il risultato per il Boca non cambierà: sconfitta di misura.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 6,5 - Vince il suo Western United, che ne rifila tre al Melbourne Victory. Lui è titolare dal 1' nel terzetto offensivo dei padroni di casa, sfornando l'assist da calcio di punizione per il 2-1 realizzato da Kone.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5,5 - Ancora a secco, e questa potrebbe essere la vera notizia di giornata in Ungheria. Il Honved non va oltre l'1-1 contro il Debrecen e la situazione in classifica vive ora un momento di stallo, dopo la bella rincorsa che ha seguito un inizio di campionato traballante.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5,5 - Titolare ma a secco nell'1-1 esterno in casa del Volos. Pochi i palloni giocabili che potrebbero concedergli occasioni significative.

DANIELE VERDE (AEK) 7 - Tutto facile per lui e per l'Aek, che in casa schianta col risultato di 5-0 il Panionios. Ci lascia anche il timbro con un calcio di punizione magistrale che vale il temporaneo poker.

NON HANNO GIOCATO: Sebastian Giovinco (Al-Hilal)

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 5,5 - Solo un pareggio sull'ostico campo del Debrecen: finisce 1-1. Eppure è della sua squadra il momentaneo vantaggio, ottenuto in pieno recupero della prima frazione con gol di Batk. Poi il calo nella ripresa e il definitivo pareggio. Staziona così a metà classifica il suo Honved.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) - Il suo contratto con l'Esteghlal è stato rescisso. Alla fine Stramaccioni non ce l'ha fatta, con una situazione sul groppone difficile a livello finanziario per il suo club, che di fatto non pagava gli stipendi né a lui né al suo staff. E persino ai calciatori. Dal 6 dicembre non è più il tecnico della squadra iraniana, che lascia da prima in classifica.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 5,5

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5,5

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5,5

TOP

ADAM MASINA (Watford) 6

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 6,5

DANIELE VERDE (AEK) 7