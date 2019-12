CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI DE BIASI / Ultimo posto in classifica per la Spal che continua il suo periodo nero: anche contro il Brescia, in uno scontro tra 'disperate', gli estensi non sono riusciti a raccogliere punti, battuti 1-0 con la rete del ritrovato Balotelli.

CLICCA QUI per tutte le news di mercato!

Una sconfitta che aggrava una situazione già difficile: sono 8 le partite senza vittorie per la squadra di Semplici, soltanto due i successi da inizio stagione con tre pareggi e ben 8 sconfitte.

Numeri che spiegano il motivo per cui la società ha deciso di prendersi una notte per riflettere sulla posizione del tecnico.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Spal, Semplici rischia: l'annuncio del presidente

Calciomercato Spal, De Biasi se salta Semplici

Come riferisce 'Sky', nel caso in cui si dovesse optare per l'esonero di Semplici, il nome in pole per la sostituzione è quello di Gianni De Biasi, oggi allo stadio per un evento della società di Ferrara. L'ex ct dell'Albania ha già allenato la Spal nel 1996-1997 ed ha avuto anche dei contatti con il club due anni fa prima che la dirigenza decidesse per la conferma di Semplici. Ora nuovo giro di riflessione per gli estensi con De Biasi pronto, in caso di cambio in panchina, a tornare in Serie A.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, esonero Montella: c'è l'annuncio di Prade'

PAGELLE E TABELLINO DI SPAL-BRESCIA: cinico Balotelli, flop Petagna